Jennifer Lopez e Ben Affleck nello spot delle ciambelle al Super Bowl

In uno spot pubblicitario proiettato al Super Bowl del 12 febbraio, Ben Affleck sporge dolciumi e bevande agli automobilisti in fila davanti al punto vendita del negozio di ciambelle Dunkin' . Alcuni clienti, increduli, scattano selfie con l’attore Premio Oscar, altri, affamati, desiderano solo ricevere il loro ordine, ma all’improvviso dalle vetture si affaccia un sorprendente avventore: Jennifer Lopez , la vera moglie di Affleck. “Che cosa fai qui?” chiede la popstar, “è questo che fai quando dici che devi lavorare tutto il giorno?”. La carriera nella ristorazione di Affleck finisce con un annuncio ai colleghi: “Devo andare!”, ma non prima di aver offerto una saporita ciambella alla moglie, come da lei richiesto.

GLI SPOT DEL SUPER BOWL

Il Super Bowl 2023, animato nell’Half Time Show dall’esibizione di Rihanna, ha proposto costosi spot pubblicitari di circa trenta secondi recitati da personaggi famosi del mondo del cinema, della televisione e della musica. Tra questi, Ben Stiller e Steve Martin per Pepsi, Adam Driver per Squarespace, Puff Daddy per Uber, Paul Rudd per Heineken, Elton John, Missy Elliott e Jack Harlow per Doritos, Ozzy Osbourne e Billy Idol per Workday, Serena Williams per Michelob Ultra e Bradley Cooper e John Travolta per due ironiche pubblicità di T-Mobile: nella prima, Cooper istruisce la madre per un’apparizione mondana (“Sono stato nominato per nove di questi [gli Oscar]” dice l’attore alla mamma, che risponde: “Ma non ne hai visto nessuno”), mentre nel secondo Travolta ricorda Grease cantando Summer Nights.