Jennifer Lopez condivide sui social un video make-up free

Jennifer Lopez, star del cinema e dei più importanti palcoscenici internazionali, ha fieramente condiviso un video sui social dove si mostra in primo piano senza alcun tipo trucco. La star, conosciuta anche con l’iconico soprannome di J.Lo, ha pubblicato il video nel profilo di jlobeauty, nientemeno che l’account Instagram ufficiale, da quasi un milione di followers, dedicato proprio alla linea di prodotti di bellezza della star, clinicamente testati per la cura ed il benessere del corpo. La linea di cosmesi di Jennifer Lopez abbraccia l’importante mission, più che mai attuale ai giorni d’oggi, rivolta non solo alla “trasformazione” dell’aspetto fisico ma anche e soprattutto del modo in cui ciascuno si sente con il proprio corpo.

La star ha mostrato con un video ai tantissimi fan i vari step della sua beauty routine in preparazione per il Met Gala, l’evento più prestigioso ed importante del mondo della moda che si è tenuto lunedì 1° maggio, come ogni anno, al Metropolitan Museum of Art di New York. Red carpet su cui J.Lo ha scelto di rendere omaggio a Karl Lagerfeld sfilando con un abito in seta rosa e lunghi strascichi neri abbinato ad un imponente e maestoso copricapo. La star ha così incantato l’evento di moda senza però la presenza del marito Ben Affleck al suo fianco, fattore che ha diviso l’opinione pubblica tra chi ha ipotizzato un momento di crisi e chi ha invece pensato ad un atto di indipendenza di J.Lo. In ogni caso, prima di solcare raggiante la celebre scalinata del Met Gala, Jennifer Lopez, a 53 anni, ha scelto di mostrarsi coraggiosamente su Instagram senza filtri e senza trucco, indicando passo per passo i vari e preziosi step della sua routine di bellezza e della sua skin care.

Tutti i consigli della beauty routine di Jennifer Lopez

La star si è mostrata senza trucco perché, come la stessa ha voluto spiegare ai suoi fan, aveva prima bisogno di idratare la pelle per poi passare a qualsiasi forma di make-up. Tra gli altri preziosi consigli di self-care condivisi nel video, in linea con la cura di sé promossa dalla sua stessa collezione di prodotti, la star ha “smentito” quella che ritiene essere una falsa informazione sul suo conto: J.Lo ha infatti dichiarato di non prendere quasi mai il sole ma di utilizzare piuttosto una “finta” crema abbronzante. Un’altra importante informazione, che non è passata inosservata agli amanti del make-up, riguarda la scelta delle ciglia finte che la star ha deciso di applicare, dato che la stessa Jennifer Lopez ha rivelato di acquistare il prodotto in una normale farmacia per soli otto dollari.

Non era la prima volta che la star si mostrava senza trucco davanti al suo pubblico. Jennifer Lopez, per cui il tempo sembra non passare mai, aveva già condiviso sui social in passato scatti o video al naturale, facendo impazzire i fan. J.Lo, approfittandone per promuovere anche i prodotti della sua linea di cosmesi, concede infatti spesso ai fan consigli su come struccarsi e detergere il viso prima del make-up, mostrandosi fieramente senza filtri.