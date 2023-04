The Mother, il trailer ufficiale del nuovo film di Jennifer Lopez

Spettacolo

La popstar e attrice ha scelto l'alta moda italiana di Antonio Grimaldi per la prima mondiale della pellicola al Regency Village Theatre di Los Angeles. All'evento era presente l'intero cast del film che in Italia arriverà nelle sale dal 6 aprile a cura di Vittoria Romagnuolo

La scelta del giallo lime come tributo allo spirito sportivo che attraversa il film diretto ed interpretato da suo marito. Jennifer Lopez ha affascinato il pubblico alla première di Air , pellicola dal cast stellare, la quinta regia firmata dallo statunitense premio Oscar. La coppia, elegantissima, ha posato per gli obiettivi dei fotografi al Regency Village Theatre

Jennifer Lopez e Ben Affleck si supportano a vicenda nei momenti più importanti delle rispettive carriere. Così come Affleck aveva partecipato lo scorso anno alla prima di Marry Me, il film commedia con la Lopez e Owen Wilson, anche la popstar e attrice si è schierata in prima linea in occasione della première dell'ultimo lavoro del realizzatore di Argo