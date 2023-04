Mercoledì ho ricevuto una mail: mittente “Jen”, soggetto: On the JLo. Non è la prima comunicazione “personale” che ricevo da Jen, intendo Jennifer Lopez e con me milioni di altre persone a cui lei sente di dovere comunicare qualcosa. Ammetto di essermi iscritta alla newsletter (la trovate qui)dell’artista quando ha sposato Ben Affleck alla Little White Wedding Chapel di Las Vegas nel Luglio 2022, con un matrimonio a sorpresa celebrato in quella catena di montaggio di matrimoni rapidi che sono le cappelle della città del Nevada. Lo stupore per la velocità dell’happy end del loro secondo round era solo pari alla constatazione della prontezza con cui in tempo reale JLo ne ha dato l’annuncio, sui suoi social e sul suo sito web: ci siamo sposati, ora iscrivetevi alla mia newsletter.

Ed io così ho fatto. On the Jlo: si chiamano così le email che arrivano agli utenti che si sono iscritti tramite una semplice piattaforma dal claim keep it on the jlo, con un gioco di parole tra il suo soprannome e la frase keep it on the down low, ovvero: teniamocelo per noi, per pochi intimi. Milioni di intimi.