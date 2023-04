Jennifer Lopez presenta i suoi Delola Spritz VIDEO

Attrice, cantante, ballerina e founder del brand di make-up JLo Beauty , ora Jennifer Lopez si lancia anche alla conquista del settore food & beverage. Proprio ieri martedì 5 aprile, infatti, la superstar 53enne ha presentato la sua nuova linea di bevande alcoliche a basso contenuto calorico , Delola . Ispirato alla Dolce Vita italiana, e alla passione di Jennifer Lopez per la Costiera Amalfitana, il nuovo marchio è stato lanciato con uno spot pubblicitario che la vede protagonista di una spensierata vacanza sulle coste del Bel Paese. Un mood giusto per presentare una bevanda che detterà le tendenze dell’estate.

Più splendida che mai, ieri Jennifer Lopez è apparsa nello spot pubblicitario delle nuove bevande Delola con un outfit 100% italiano. Per l’occasione, la moglie di Ben Affleck indossa un paio di mini short a righe bianche e gialle, abbinati ad una blusa crop che lascia intravedere gli addominali. A completare il look, una coda di cavallo e un paio di orecchini in oro decisamente vistosi.

La nuova linea di bevande alcoliche Delola

“Ho imparato crescendo che la vita va goduta al massimo. Avevo in testa di creare dei drink deliziosi, preparati con ingredienti di qualità e perfetti per essere gustati in compagnia degli amici e della famiglia. Ed ecco l'idea di Delola. Tutto è nato dalle mie meravigliose vacanze al mare in Italia”, racconta Jennifer Lopez nello spot di lancio del suo nuovo marchio food & beverage. “Gli spritz Delola si ispirano alla ricetta italiana, ma non contengono zuccheri, né additivi. Sono meno calorici rispetto al classico spritz e anche meno alcolici. Il loro contenuto di alcol equivale più o meno a un calice di vino”.

Una proposta alcolica, sì. Ma anche healthy, in perfetto stile JLo. Nonostante la cantante abbia dichiarato più volte di non consumare alcol, ha ammesso anche di non essere mai riuscita a trovare un drink che facesse al caso suo. E forse proprio per questo motivo ha deciso di crearne uno. Anzi, tre. Secondo quanto riferito, Delola propone 3 diversi gusti di Spritz, tutti “buonissimi”, stando a quanto dichiarato dalla superstar. “Basta aprire la bottiglia, versare il contenuto in un bicchiere di ghiaccio e godersi la vita Delola”. Insomma, provare per credere.