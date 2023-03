Jennifer Lopez, il nuovo album This Is Me... Now uscirà quest'estate

Come rilanciato da Billboard, la voce di Love Don't Cost a Thing ha svelato la data di uscita del nuovo album Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Grande attesa per il progetto che segnerà il ritorno di Jennifer Lopez sulla scena musicale. Come rilanciato da Billboard, la popstar ha rivelato la data di uscita dell’album This Is Me… Then.

Jennifer Lopez, il nuovo album in uscita questa estate. approfondimento Jennifer Lopez e Ben Affleck trovano casa in una villa A novembre la cantante ha celebrato il ventesimo anniversario di uno dei suoi dischi più celebri e amati, ovvero This Is Me…. Now annunciando l’arrivo di This Is Me… Then. Billboard ha riportato le dichiarazioni con cui Jennifer Lopez ha svelato l’arrivo del progetto nel corso di quest’anno, più precisamente in estate. Nessuna informazione però sulla data precisa di distribuzione.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video Nei mesi scorsi l’artista ha raccontato ad Apple Music il significato di quest’album, dedicato all’amore ritrovato, e mai perduto, con Ben Affleck: “Vent’anni fa mi sono innamorata dell’amore della mia vita e stavo lavorando all’album intitolato This Is Me…Then ed era tutto su quel momento”.

approfondimento San Valentino, tatuaggio di coppia per Jennifer Lopez e Ben Affleck La voce di Love Don’t Cost A Thing ha aggiunto: “Ho sofferto così tanto per tanti anni e il mio modo di sopravvivere è stato lavorare di più e nascondere quel lato di me stessa, ma ora, vent’anni dopo, c’è un lieto fine”.

approfondimento Jennifer Lopez e Ben Affleck nello spot delle ciambelle al Super Bowl Infine, la cantante ha dichiarato: “Per me è il momento di fare un nuovo album e la ragione per la quale siamo qui è per catturare quel momento perché è ancora meglio della prima volta”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie