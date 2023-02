San Valentino, tatuaggio di coppia per Jennifer Lopez e Ben Affleck

L'attrice e popstar ha mostrato il disegno realizzato da pochissimo in una foto su Instagram , la prima di una raccolta di scatti che ritraggono la coppia teneramente insieme. Nella didascalia del post la promessa di maggiori dettagli sul San Valentino del due divi via newsletter, il mezzo preferito da J. Lo per comunicare con i suoi fan.

Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno vivendo decisamente il sogno e hanno deciso di catturare questo momento felice con un tattoo che è il simbolo delle promesse che si sono scambiati nei mesi passati. Il tatuaggio di coppia mostrato sui social non è un disegno identico per tutti e due, è piuttosto una variazione sullo stesso tema : l 'infinito , le frecce di Cupido , i loro nomi o le loro iniziali. Più articolato quello di lei, più essenziale quello di lui. Diversa anche la posizione del disegno su corpo. La Lopez lo ha voluto sul fianco sinistro dove sarà sempre in bella mostra durante i suoi concerti e le sue esibizioni danzanti. In attesa di vedere l'opera di J. Lo senza la pellicola adesiva - la foto mostra il tatuaggio appena fatto - i fan possono consolarsi con un bel po' di foto scattate durante l'ultimo anno che vedono la cantante e attrice col marito in alcuni momenti privati e non. In tutti la coppia è abbracciata, sorridente , raggiante , innamorata . Inutile dire che i commenti sono carichi di entusiasmo. I follower sembrano ancora più felici dei due protagonisti delle foto.

J.Lo e Ben Affleck sono apparsi in grande sintonia. Entrambi elegantissimi, hanno fatto sfoggio del loro fascino da grandi star, complice anche il look della cantante, uno straordinario abito da sera firmato Gucci, realizzato esclusivamente per lei, con profondi spacchi frontali studiati per mettere in evidenza le sue gambe toniche e allenate

Sebbene non abbia concesso scatti ai fotografi al loro arrivo, la coppia hollywoodiana ha posato per gli obiettivi seduta al suo tavolo

Jennifer Lopez è stata una delle protagoniste della notte dei Grammy 2023. La popstar e attrice è stata chiamata a presentare il premio per il Miglior Album dell'anno e si è fatta notare grazie ad un look strepitoso. Con lei, alla cerimonia di Los Angeles, il marito Ben Affleck

Dai Grammys al Super Bowl: più uniti che mai

In barca, a una serata di gala, in vacanza e ora nello studio di un tatuatore. I “Bennifer”, il nomignolo con cui sono stati ribattezzati dai media e dai fan Jennifer Lopez e Ben Affleck, sono indivisibili e più uniti che mai e sembrano incuranti di tutte le chiacchiere che sono seguite ai Grammy Awards della prima settimana di febbraio quando l'attore è apparso annoiato accanto alla moglie che ha partecipato alla cerimonia in qualità di presentatrice del primo premio della serata.

Mentre la rete si scatenava coi meme realizzati con i fermo immagine delle espressioni più divertenti di Affleck, la coppia di super divi era già proiettata sull'impegno successivo sulla loro agenda comune: lo spot per le caffetterie Dunkin', in onda durante il Super Bowl. Anche per questo seguitissimo impegno i Bennifer hanno puntato sul tema della coppia con lei che, scoperta l'attività clandestina di venditore di ciambelle del marito, lo richiama all'ordine. Non male come prova di un ritorno sul set per un film vero e proprio. La popstar lo ha detto chiaro e tondo a Vogue in un'intervista un paio di mesi fa: non vede l'ora di mettersi davanti alla macchina da presa col marito per riscattare, insieme, l'unico film che li ha visti protagonisti, quel Gigli (2003) che è passato alla storia come una delle commedie action peggiori di sempre.