Jennifer Lopez racconta i dettagli del matrimonio con Ben Affleck

Jennifer Lopez ha deciso di dare ai suoi fan uno sguardo intimo sul suo secondo matrimonio con Ben Affleck e lo ha fatto attraverso la sua newsletter On The Jlo, nella quale ha rivelato alcune curiosità della giornata e uno sguardo intimo sulle proprie emozioni.

Jennifer Lopez, le rivelazioni sulle nozze approfondimento Matrimonio di Ben Affleck e Jennifer Lopez in Georgia: cos'è successo “Questo è il paradiso. Giusto qui. Ci siamo adesso". Questa è una delle frasi che Ben Affleck ha pronunciato nel suo discorso, il giorno del matrimonio. Una frase tratta da un film diretto proprio da lui, Live By Night e che, secondo Jennifer Lopez, è stata perfetta per il matrimonio. Nella newsletter la cantante e attrice ha spiegato che, nonostante alcune difficoltà e preoccupazioni, come la costante presenza della pioggia durante le giornate precedenti alle nozze, lei non ha mai vissuto momenti di ansia. “La verità è che non ho mai avuto un dubbio. Per tutta la settimana ho sentito la calma e la certezza di essere nelle mani di Dio”.

Jennifer Lopez, la canzone e i figli GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip “Ben e io avevamo parlato di True Companion di Marc Cohn come la perfetta canzone d'amore per il matrimonio, in questa stessa casa più di vent'anni fa” ha rivelato la cantante nella newsletter. “Anche se Ben non lo sapeva, ho chiesto a Marc di sorprenderlo cantandola al nostro matrimonio ed è stato adorabile e generoso a venire. Mentre camminavo lungo il corridoio, la prima canzone che ha suonato non è stata True Companion, ma The Things We've Handed Down, un brano sul meraviglioso mistero dei bambini, la scelta perfetta poiché i nostri cinque figli mi hanno preceduto durante la passeggiata. I vent'anni tra quei sogni di giovinezza e il mondo adulto dell'amore e della famiglia che abbiamo abbracciato quel giorno, hanno portato a questo matrimonio più di quanto nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare. Non ci stavamo solo sposando; stavamo sposando questi bambini in una nuova famiglia” ha confidato Lopez. L'attrice ha poi spiegato che quando il suo sposo l'ha vista apparire in cima alle scale, accompagnata dal brano True Companion, ha creduto di sognare e ha desiderato che quel sogno non finisse mai. “Avrei avuto il suo stesso pensiero se non mi fossi concentrata così tanto per non inciampare nel mio vestito – ha scherzato Jennifer Lopez - ma quando mi sono avvicinata abbastanza da vedere il suo viso, per me ha avuto lo stesso meraviglioso senso”.



Jennifer Lopez, l'eta giusta per sposarsi approfondimento Jennifer Lopez e Ben Affleck: le tappe della loro storia “Ben e io abbiamo riso la sera prima di sposarci, pensando alla nostra età. Eravamo stati entrambi sposati prima e non siamo più esattamente dei bambini, ma in qualche modo ora ci sembrava l'unica età che avesse un senso. Di recente avevo letto qualcosa che Rainer Marie Rilke aveva scritto in Lettere a un giovane poeta sull'amore. Ha detto che bisogna essere pronti per l'amore. Poter amare qualcuno così da volerlo essere migliore e renderlo felice, perché dare felicità e amore diventa più gioioso che riceverlo, è vero amore adulto sublime. Rilke infatti credeva che l'amore dovesse essere appreso e che il tempo di apprendimento fosse lungo”. L'artista ha poi continuato: “Unirsi e arrendersi richiede saggezza, consapevolezza di sé ed è quasi impossibile nel calore dell'impazienza giovanile”. Lopez ha quindi spiegato che per lei e Ben questo è stato il tempismo perfetto per diventare marito e moglie, perché erano maturati abbastanza da capire quali sono le cose importanti da non dare mai per scontate e quali invece le cose stupide da lasciare andare. “Ci troviamo in quel tempo tanto desiderato della vita: avere gratitudine per tutto ciò che la vita ci ha mostrato, anche le sue prove e tribolazioni. Quella notte è stata davvero il paradiso”.