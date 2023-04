Ben Affleck non si sente inadeguato accanto a Jennifer Lopez

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



“Bisogna essere un grande uomo per non sentirsi inadeguato davanti ai tanti, tantissimi successi di mia moglie. Io non mi sento da meno rispetto a lei”. Nel corso del podcast SmartLess, Ben Affleck ha raccontato la relazione con la moglie Jennifer Lopez, della quale riconosce e sostiene il talento anche nei karaoke improvvisati. “Non ho una scarsa autostima, o forse a volte sì. No, la verità è che è bellissimo, a volte me ne dimentico completamente, qui c’è questa incredibile attrice e incredibile performer e poi mentre siamo seduti in macchina e io sto canticchiando da solo, improvvisamente lo fa lei e tu ti senti tipo “Be’, questo sì che è imbarazzante”".