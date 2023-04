Jennifer Lopez, il poster del nuovo film The Mother

Spettacolo

L'attrice, popstar e icona della moda di fama globale ha firmato una collezione ultra glamour di sandali e stivali col tacco adatti alle donne che amano esprimere la propria femminilità attraverso calzature che non passano inosservate. Le creazioni sono disponibili in esclusiva sulla piattaforma di e-commerce americana a cura di Vittoria Romagnuolo

Vestirsi come Jennifer Lopez, un sogno che da questo momento, grazie alla partnership tra la cantante latina e Revolve, è un po' più a portata di mano. È già online l'esclusiva collezione di scarpe firmate dalla popstar per la popolare piattaforma di shopping online, sedici modelli di sandali e stivali che faranno impazzire gli appassionati di scarpe e non solo

La cantante statunitense è stata l'ospite d'onore del party di lancio della collezione che si è svolto in una residenza privata con piscina affacciata sulle colline di Los Angeles. J.Lo ha stregato tutti con un look metallizzato arricchito da molti accessori, tutti selezionati dal suo team di stylist di fiducia: Rob Zangardi e Mariel Haenn

Il look della Lopez per il party californiano organizzato da Revolve è completamente ispirato ai bagliori metallici delle calzature realizzate dalla star per il brand. L'abito in lamé è una creazione di Julien Macdonald con un top monospalla con incroci e cut-out e gonna plissé con spacchi altissimi, perfetto per il cappotto piumato del brand londinese amato dalle celebrity: David Koma. I sandali platform sono Jlo Jennifer Lopez