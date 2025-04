Mercoledì, il poster della nuova stagione della serie con Jenna Ortega

Annunciate come nuove guest star Christopher Lloyd, Joanna Lumley, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo e Joonas Suotamo. Tra i produttori e registi Tim Burton . Millar e Gough hanno spiegato: “Il nostro obiettivo per questa stagione era scoprire nuovi volti e invitare alcune leggende della recitazione che abbiamo sempre ammirato a unirsi a Jenna e al gruppo di Nevermore”.

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha rivelato che i nuovi episodi, girati in Irlanda, arriveranno nel 2025, ma al momento nessuna notizia ufficiale sull’esatta data di uscita. Non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.