Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri: la passeggiata

I Bennifer a passeggio per le vie di Capri

approfondimento

Jennifer Lopez e Ben Affleck escono allo scoperto e parlano di futuro

La Lopez e Ben Affleck non sembrano preoccuparsi del comprensibile clamore provocato dalla loro presenza e camminano tranquillamente come due normalissimi turisti.

La celeb statunitense sorride rilassata ai tanti curiosi, fasciata in un look casual dalle tinte avorio. Shorts bianchi e crop top a maniche lunghe mettono in mostra il suo fisico statuario, reso ancora più invidiabile data l’età della Lopez, che il 24 luglio scorso ha spento 52 candeline. La borsa firmata Valentino e il cappello in paglia completano un outfit perfetto per la location scelta.

Dal canto suo Ben Affleck sfoggia un look informale: una t shirt blu, pantaloni casual e ginniche sportive che evidenziano un fisico atletico e scolpito, a dimostrazione che l’età (48 anni il 15 agosto), a volte, è solo un numero.