La cantante e attrice è stata intervistata in occasione del Today Show e per la prima volta ha parlato, tra le righe, anche del suo ritrovato amore

Jennifer Lopez si è lasciata andare, ma non troppo, in merito al suo rapporto ritrovato con Ben Affleck. La cantante e attrice 51enne è stata intervistata via Zoom da Hoda Kotb del Today Show.

Jennifer Lopez, le sue parole approfondimento Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero alla ricerca di una casa Tutto è iniziato quando Hoda ha chiesto a Jennifer: "Sembri più felice. Senti, devo solo dirti che ogni volta che vedo una foto di te e Ben, dico: 'Sembra più felice, sembra più felice'. Siamo più felici quindi?” ha chiesto la conduttrice. La popstar però ha cercato di fare finta di nulla e ha continuato a sorridere. “Sono sempre felice quando ti vedo Hoda" ha risposto strategicamente J.Lo. "Aspetta, stai parlando con me, lo sai" ha replicato la giornalista. “Lo so – ha continuato Jennifer - Puoi chiamarmi. Tu hai il mio numero!” ha concluso l'artista, scherzando. La cantante era ospite dello show mattutino insieme al collega Lin-Manuel Miranda per parlare della riedizione della loro canzone “Love Makes the World Go Round”. “'La canzone è uscita cinque anni fa. E credo che quel messaggio di amarsi l'un l'altro e stare insieme e amare, non sia mai stato così attuale, è questo il momento giusto” ha detto Jennifer Lopez, e in molti hanno visto in questa affermazione un riferimento all'amore ritrovato per Ben Affleck.