Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati: cos'ha detto JLo

" Continueremo a lavorare insieme e a sostenerci a vicenda nelle nostre attività e nei progetti condivisi” hanno detto. La notizia, data in esclusiva nel corso della trasmissione “Today” in onda su NBC, ha lasciato increduli i fan (sebbene la foto di J.Lo senza anello , postata solo qualche giorno fa, aveva già fatto intendere qualcosa).

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno ufficialmente annullato il loro fidanzamento . E, dopo voci di rotture e di riappacificazioni, di presunti tradimenti e di complicità ritrovata, si sono detti addio. L’hanno fatto con una dichiarazione congiunta, in cui si legge: “Ci siamo resi conto che siamo migliori come amici ".

Il comunicato con cui Jennifer Lopez e Alex Rodriguez annunciano la rottura è pieno di parole di stima, e non lascia trapelare alcun rancore. " Ci auguriamo il meglio l'uno per l'altro e per i figli gli uni degli altri. Per rispetto nei loro confronti, l'unico altro commento che abbiamo da fare è dire grazie a tutti coloro che hanno inviato parole gentili e di sostegno" hanno dichiarato (la popstar è mamma di due gemelli di 13 anni, Max ed Emme, nati dal suo matrimonio con Marc Anthony. L’ex campione di baseball ha anch’egli due figlie, Ella di 12 anni e Natasha di 16).

Jennifer Lopez in copertina su Allure: Non ho mai voluto essere magra

Jennifer Lopez, nuovi scatti del set del film Shotgun Wedding

Il mese scorso circolavano voci secondo cui J.Lo e A.Rod, così i loro fan affettuosamente li chiamavano, sarebbero stati ai ferri corti. Tuttavia i due, anche quella volta con un comunicato congiunto, avevano affermato di non essersi lasciati. Ma di essere invece al lavoro per risolvere alcune questioni.

Prima di oggi, la cantante e l’atleta non si erano mai lasciati ufficialmente. Avevano avuto momenti di difficoltà, ma erano sempre bastati pochi giorni per tornare a mostrarsi innamorati sui social (l’ultima volta in occasione di una fuga nella Repubblica Dominicana). Ora la rottura è definitiva. E le dichiarazioni non lasciano spazio ai ripensamenti. Sebbene in amore l’ultima parola non sia mai detta.

La promessa di matrimonio

Jennifer Lopez e Alexander Rodriguez (FOTO) hanno cominciato a frequentarsi nel 2017, per poi annunciare il fidanzamento nel marzo 2019. La proposta, romanticissima, era arrivata durante una vacanza alle Bahamas, con l’oceano a fare da sfondo.

Le nozze, previste per giugno 2020 in Italia, sono state rimandate a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Dopo la cancellazione annunciata la scorsa primavera, nessuna nuova data era stata ipotizzata. E c’era già chi parlava di crisi. Ora quella crisi è stata confermata, ed è sfociata in una rottura definitiva.