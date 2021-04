Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 15 aprile

Argentina, nuove restrizioni a Buenos Aires

Il presidente argentino Alberto Fernandez ha annunciato ieri sera nuove restrizioni per Buenos Aires e la sua periferia che saranno in vigore da domani fino alla fine del mese, per cercare di arginare il forte incremento dei contagi da Covid-19 registrato negli ultimi giorni. Fra le misure annunciate dal capo dello Stato vi sono la restrizione della circolazione notturna fra le 20 e le 6, la sospensione delle attivita' ricreative, sociali, culturali, sportive e religiose in luoghi chiusi, e la chiusura delle attivita' commerciali alle 19. Da tale orario le attivita' gastronomiche funzioneranno solo in modalita' 'delivery', mentre il governo ha deciso che da lunedi' prossimo a fine mese le scuole di ogni ordine e grado torneranno a funzionare in base alla modalita' virtuale. Il ministero della Salute argentino ha reso noto che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 368 decessi - il numero piu' alto per un solo giorno dall'ottobre 2020 -, che hanno portato il bilancio generale dei morti a 58.542. I nuovi contagi sono stati invece 25.157, per un totale complessivo da marzo 2020 di 2.604.157. "Ho deciso di adottare queste misure che considero improrogabili - ha concluso Fernandez - per continuare a garantire due cose: non fermare il processo di vaccinazione e impedire la saturazione del sistema sanitario".