Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 15 aprile

Nelle ultime 24 ore sono stati 16.974 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 16.168. I tamponi effettuati sono 319.633, contro i 334.766 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 5,3% (ieri era al 4,8%). Sono 380 i morti, 73 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 15 aprile ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 3.826.156. Le vittime in totale sono 115.937 con 380 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti in totale sono 3.200.196. I ricoverati con sintomi sono 25.587 (-782). Sono invece 481.019 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 54.204.890 - di cui 42.736.949 processati con test molecolare e 11.467.941 con test antigenico rapido -, in aumento di 319.633 rispetto al 14 aprile. Le persone testate sono finora 24.260.858, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Abruzzo ha comunicato che dal totale dei casi positivi e stato sottratto 1 caso in quanto duplicato. La Regione Emilia Romagna ha comunicato che sono stati eliminati 10 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Puglia ha comunicato che è stata effettuata una riclassificazione di alcuni casi confermati da test antigenico, i quali sono risultati successivamente anche confermati da test molecolare e quindi ricompresi tra questi.