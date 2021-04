Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 16 aprile. LIVE

Nel frattempo il piano vaccini va avanti: Figliuolo annuncia l'arrivo di 7 milioni di dosi Pfizer in più nel trimestre, che compenseranno anche lo stop al J&J. "Dobbiamo proteggere i più esposti, se non facessimo di tutto per riuscirci saremmo dei criminali" ha detto il commissario straordinario. Informativa del ministro Speranza sui vaccini alla Camera: "Guardiamo con fiducia a nuova fase".

GRAFICHE - MAPPE) Secondo l'ultimo bollettino, sono 16.974 i nuovi contagi da coronavirus su 319.633 tamponi. I morti sono 380 in 24 ore. Il tasso di positività sale al 5,3%. Scendono di 73 unità i posti occupati in terapia intensiva, sono 782 in meno i ricoveri ordinari ( BOLLETTINO