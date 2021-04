Il presidente del Consiglio dovrebbe spiegare come il governo intende muoversi riguardo all’allentamento delle restrizioni. Probabilmente parlerà anche del Def e dello scostamento di bilancio. Prima della conferenza, convocata la cabina di regia per definire le tappe delle riaperture

C’è attesa per la conferenza stampa di Mario Draghi di oggi venerdì 16 aprile. Il premier dovrebbe spiegare come il governo intende muoversi riguardo all’allentamento delle restrizioni legate al coronavirus. La conferenza è stata convocata per le 15 e si potrà seguire in diretta su Sky TG24 e qui sul sito. Probabilmente il presidente del Consiglio parlerà anche del Def e dello scostamento di bilancio.