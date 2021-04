3/7 ©Ansa

Ritorno in classe di tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, quindi anche le superiori, tranne che nelle zone rosse. Dal 26 aprile le scuole nelle aree con il livello di rischio più alto dovrebbero svolgere lezioni in presenza fino alla terza media e alle superiori l'attività dovrebbe svolgersi almeno al 50% in presenza