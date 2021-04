13/24 ©Ansa

TOSCANA - La regione dovrebbe rimanere in fascia arancione. “Per la settimana prossima posso prevedere il mantenimento della Toscana in zona arancione. La questione che si pone è quella della provincia di Prato ed eventualmente di alcuni comuni isolati. Non più per la provincia di Firenze, perché c'è stata la discesa della provincia in quanto tale - che è stata in zona rossa - sotto i 250 contagi. Per la provincia di Prato ed eventuali Comuni è una valutazione che faremo", ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani