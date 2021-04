Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

"Dal 26 aprile l'Italia inizierà a riaprire: ad annunciarlo il premier Draghi accanto al ministro Speranza, ponendo "una premessa": che i comportamenti finora osservati, come mascherine e distanziamenti, siano applicati "scrupolosamente". Dal 26 si torna a scuola tranne che in zona rossa; al ristorante, a teatro al cinema per ora solo in zona gialla e all'aperto. Il coprifuoco resta alle 22. Allo studio un pass per vaccinati e guariti. Esulta Salvini, mentre il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga non nasconde preoccupazioni per il ritorno a scuola. Galli: "se il rischio è calcolato, è stato calcolato male". Oggi a Roma la protesta dei lavoratori dello spettacolo. Intanto, secondo il monitoraggio settimanale Iss-Ministero Salute, l'indice nazionale di trasmissibilità è sceso ieri a 0.85 (da 0.92) e anche la percentuale di positivi sui tamponi effettuati scende dal 5,3% al 4,8. La Campania da lunedì diventa arancione, in zona rossa restano Puglia, Sardegna e Valle Aosta. in Abruzzo i Comuni in zona rossa passano da 41 a 26, la Sicilia ne aggiunge 4. Intanto il numero dei morti nel mondo superano i tre milioni (3.011.440), secondo il sito Worldometer.

LE ULTIME NOTIZIE: