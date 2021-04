Nello schema di decreto che il dipartimento sport sottoporrà nei prossimi giorni al Cdm si indicherà la possibilità di tornare dal 26 aprile a fare sport anche di contatto. Ok alle riaperture nelle regioni in zona gialla. Dal 1° maggio sarà consentito l'accesso del pubblico in impianti all'aperto fino a un massimo di 1.000 spettatori , al chiuso massimo 500. Dal 15 maggio riapriranno anche le piscine all'aperto, mentre il via libera alle palestre è previsto per il 1° giugno