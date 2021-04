8/13

Dal primo maggio si riaprono le porte degli stadi. Come per gli spettacoli, ci sono delle percentuali da definire: l'ipotesi è 25% della capienza, con un massimo di 500 persone in palazzetti e 1.000 negli stadi. L'apertura vale solo per gli sport agonistici, riconosciuti di interesse nazionale da Coni e Cip