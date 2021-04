Secondo il bollettino del ministero della Salute del 17 aprile, prosegue il calo dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva: sono 3.340 (-26). Nelle ultime 24 ore gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono stati 163: è il quarto giorno di fila che questo numero diminuisce. Intanto si registrano 15.370 i nuovi casi di coronavirus e 310 vittime in un giorno