Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 17 aprile

Nelle ultime 24 ore sono stati 15.370 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 15.943. I tamponi effettuati sono 331.734, contro i 327.704 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 4,6% (ieri era al 4,8%). Sono 310 i morti, 26 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 17 aprile ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 3.857.443. Le vittime in totale sono 116.676 con 310 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti in totale sono 3.235.459. I ricoverati con sintomi sono 24.100 (-643). Sono invece 477.868 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 54.864.328 - di cui 43.098.914 processati con test molecolare e 11.765.414 con test antigenico rapido -, in aumento di 331.734 rispetto al 16 aprile. Le persone testate sono finora 24.464.082, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi positivi e stato sottratto 1 caso in quanto non paziente Covid e un caso in quanto duplicato; comunica inoltre che del totale dei decessi riportati in data odierna 6 casi sono relativi a periodi precedenti. La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 4 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.