12/19 ©Ansa

VARIANTE CALIFORNIANA - Anche negli Stati Uniti sono presenti varianti diverse rispetto al virus originale: una è quella californiana (CAL.20C) segnalata per la prima volta in California nel luglio scorso e che si sta diffondendo anche fuori dagli Usa. Sono ancora in corso studi specifici per verificare l’efficacia dei vaccini su questa variante, anche se gli esperti non escludono che potrebbe essere in grado di eludere la risposta immunitaria indotta da infezioni precedenti e dagli attuali vaccini