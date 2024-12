Agenzia delle Entrate, Cdm indica Carbone nuovo dg

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha avviato l'iter per la nomina di Vincenzo Carbone come direttore dell'Agenzia delle Entrate, fino alla scadenza del mandato del dimissionario Ernesto Maria Ruffini, che sarà a gennaio 2026. Classe 1963, originario di Palma Campania, Vincenzo Carbone - indicato oggi dal Cdm come prossimo direttore dell'Agenzia delle Entrate - è entrato nell’Amministrazione finanziaria nel 1990 dopo la laurea in Giurisprudenza e l'abilitazione all’esercizio della professione forense. Nel 1999 vince il concorso per 162 dirigenti presso il Ministero delle Finanze e dai primi anni 2000, a seguito dell’istituzione delle Agenzie fiscali, ricopre numerosi incarichi dirigenziali in Agenzia delle Entrate, sia a livello centrale sia regionale.