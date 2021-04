Dl Sostegni bis: più ristori per Partite Iva e settori in crisi

Il valore del nuovo provvedimento, come anticipato dal premier Draghi, sarà superiore anche al primo decreto. Si lavora per aiutare maggiormente le piccole attività e i settori più colpiti dalla crisi Covid negli ultimi mesi. È probabile che si procederà con un incremento dell’aliquota di ristoro, con percentuali maggiori per i soggetti più in difficoltà. Previsto, per le imprese con turnover sopra i 10 milioni, il rifinanziamento del fondo da 200 milioni per settori strategici e particolarmente danneggiati

Il 22 aprile arriva in Aula il Def (Documento di Economia e Finanza) con lo scostamento di bilancio necessario a finanziare il decreto Sostegni bis. La richiesta arriverà nei prossimi giorni, con un apposito Consiglio dei Ministri. Per l’approvazione del nuovo decreto è però probabile che si arrivi all’ultima settimana di aprile. Claudio Durigon, il sottosegretario leghista all’Economia, ha fatto sapere, come scrive il Sole 24 Ore , che la replica del Dl Sostegni è destinata da attestarsi almeno a quota 35 miliardi, anche se non è per nulla escluso che si arrivi in zona 40 miliardi.

Imprese e misure di proroga

Il Sostegni bis vuole però essere anche un provvedimento di rilancio, per cui è previsto, per le imprese con turnover sopra i 10 milioni, il rifinanziamento del fondo da 200 milioni per settori strategici e particolarmente danneggiati dalle restrizioni anti Coronavirus. In particolare fiere, turismo e tessile. Anche per le misure di proroga sono previsti meccanismi maggiormente selettivi. Ad esempio per il blocco degli sfratti, che non deve finire per penalizzare i proprietari, per cui sarà probabilmente limitato alle attività più in crisi, mentre al contempo dovrebbe essere previsto un credito d’imposta sulla scia dell’attuale bonus affitti al 60%. Stesso discorso per la sospensione dei pagamenti fiscali, ma in questo caso i condizionali sono d’obbligo perché è necessario prima valutare le risorse per disporre una proroga.