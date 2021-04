Bonus baby sitter, l’Inps: vale anche per figlio in Dad o quarantena

L'Istituto, con una nuova circolare, informa sulle istruzioni da seguire per richiedere e usare il contributo che sarà di massimo 100 euro alla settimana. I lavoratori con figli di meno di 14 anni in Dad o quarantena potranno richiederlo, a meno che non siano già in congedo Covid o in smart working. Intanto il governo lavora alla possibilità di estensione della misura anche alla polizia locale. Ecco tutto quello che c'è da sapere