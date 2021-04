Trenitalia, al via i treni "Covid-free": cosa c'è da sapere

Oggi è il giorno del debutto dei treni "Covid-free" di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Questa mattina, alle 8:50, dalla stazione di Roma Termini è partito il primo dei due Frecciarossa che ogni giorno percorreranno la tratta Roma-Milano, andata e ritorno (senza fermate), con a bordo solo passeggeri e personale negativi al Covid -19. "Siamo i primi in Europa ad aver lanciato un treno Covid-free", ha dichiarato l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti, commentando la partenza del primo treno "Covid-free". "Naturalmente anche le altre misure di sicurezza previste dalle norme sanitarie per il contrasto al Covid dovranno essere rispettate", ha aggiunto Battisti. Dopo la fase di sperimentazione sul tratto Roma-Milano, l’iniziativa potrebbe essere estesa anche ad altre destinazioni.

Chi è ammesso a bordo dei treni Covid free



Per accedere al treno, come spiegato sul sito di Trenitalia, è necessario presentarsi in stazione a partire da 45 minuti e fino a 10 minuti prima della partenza, con una certificazione di un tampone molecolare o antigenico rapido, effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza, che attesti la negatività al Covid-19, oltre al titolo di viaggio e a un documento di riconoscimento. La certificazione attestante l’esito negativo al tampone è richiesta anche ai passeggeri già vaccinati contro il Covid-19. È possibile effettuare gratuitamente il tampone anche in stazione, a Roma Termini e Milano Centrale, presso il gazebo della Croce Rossa Italiana (in base all’orario comunicato al momento della prenotazione), presentando il biglietto del treno "Covid-free", la tessera sanitaria e il documento di identità. In caso di esito positivo al test fatto in stazione, Trenitalia prevede un rimborso pari al 100% del prezzo del biglietto. Proprio come i passeggeri, anche tutto il personale di bordo del treno effettua il tampone prima di prendere servizio sul convoglio. Sono esentati dall’effettuare il test, solo i bambini di età inferire ai 6 anni. Inoltre, Trenitalia precisa che al ritorno non è necessario ripetere il tampone se il viaggio avviene entro le 48 ore di validità del certificato di negatività presentato all'andata.



Regole a bordo e biglietto



A bordo dei treni, che viaggiano con una capienza del 50%, restano valide tutte le regole attualmente in vigore, quali l’uso della mascherina e la raccomandazione di accomodarsi esclusivamente nel posto assegnato indicato sul biglietto.

I biglietti dei treni "Covid-free", contrassegnati da un triangolino giallo e un messaggio informativo, possono essere acquistati direttamente sul sito di Trenitalia fino a 5 ore prima della partenza.

Al momento dell'acquisto, il cliente deve indicare se intente fare il tampone in stazione. E se possibile (in base ai posti a disposizione prezzo il gazebo della Cri) gli verrà indicato il preavviso con cui presentarsi in stazione.