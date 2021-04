7/12 ©Ansa

A chiedere un'azione dura e rapida per evitare una terza ondata anche il presidente dello stesso Robert Koch Institut, Lothar Wieler: “La situazione negli ospedali sta precipitando, in alcuni casi in modo drammatico”. Secondo Wieler, bisogna ricorrere anche al "trasferimento dei pazienti, fra le regioni" per usare al meglio le risorse e le attrezzature a disposizione