Lombardia lancia bonus Protezione Famiglia: contributo di 500 euro

Per sostenere famiglie in situazione di particolare criticità a seguito dell’emergenza, la Regione ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto di 500 euro per i nuclei con almeno un figlio minore, residenti in Lombardia. È necessario avere un ISEE uguale o inferiore a 30mila euro. Tra i requisiti chiave c'è anche la riduzione dell'attività lavorativa comprovata dalla fruizione di forme di sostegno al reddito, come ad esempio la cassa integrazione