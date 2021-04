Jennifer Lopez posa senza anello: di nuovo crisi con il marito A.Rod?

La cantante e attrice ha caricato alcuni scatti su Instagram in cui non indossa il prezioso pegno d'amore messo al dito dal compagno, con il quale sta vivendo una crisi Condividi:

Jennifer Lopez, è ancora crisi con Alex Rodriguez? Secondo alcune voci sembrerebbe di sì. A confermare l'indiscrezione alcuni scatti pubblicati dalla 51enne su Instagram nei quali si è immortalata sul set del suo prossimo film “Shotgun Wedding” senza l'anello di fidanzamento da 1,8 milione di dollari.

Jennifer Lopez, la crisi con Alex Rodriguez approfondimento Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: foto storia Potrebbe anche essere che J.Lo. abbia tolto l'anello per esigenze di copione, ma le foto della cantante sono bastate per far parlare nuovamente di crisi tra lei e il fidanzato. Le cinque immagini mostrano moltissimi gioielli vistosi, ma non l'anello donato da Alex. Due ore dopo ha caricato altre due immagini, ugualmente prive del pegno d'amore. Questi sospetti arrivano pochi giorni dopo la pubblicazione della copertina di InStyle che mostra Jennifer senza anello: non solo, nell'articolo l'artista non fa mai riferimento al suo fidanzato, anche se parla del suo ex storico, Ben Affleck. All'inizio di marzo si sono diffuse le prime notizie di una rottura tra Jennifer e Alex. Le indiscrezioni sono state rapidamente smentito dai diretti interessati, che hanno affermato di essere semplicemente al “lavoro su alcune questioni”. Poi l'ex giocatore di baseball ha raggiuto la compagna ai Caraibi, dove lei sta girando il nuovo film, un action-comedy. “Hanno trascorso alcuni giorni fantastici nella Repubblica Dominicana – ha rivelato una fonte a Page Six - Si sono parlati con sincerità, a cuore aperto. Al momento stanno insieme”. “Non stanno attraversando un buon momento, certo, ma ci sono le condizioni per ricomporre la frattura” aveva aggiunto un amico della coppia.

Jennifer Lopez, le parole dei suoi ex approfondimento Ben Affleck: “Jennifer Lopez vittima di commenti sessisti e razzisti" Intanto la cantante può rallegrarsi dell'ottima opinione che i suoi ex hanno di lei. “Pensavo di avere una buona etica del lavoro, ma dopo averla conosciuta ho completamente rivisto il mio giudizio", ha detto Ben Affleck in un'intervista. “Sono sbalordito da tutto ciò che ha fatto giorno dopo giorno, dalla serietà con cui ha affrontato il suo lavoro, dal modo calmo e determinato con cui ha cercato di raggiungere i suoi obiettivi. Jennifer rimane, ad ad oggi, la persona più stacanovista che abbia incontrato in questo settore. Ha molto talento, ma ha lavorato molto duramente per raggiungere questo successo e sono felice che finalmente abbia ottenuto il riconoscimento che meritava". Su InStyle ha parlato anche Marc Anthony, ex marito di Jennifer e papà dei suoi due figli, i gemelli Max e Emme, 13 anni. "Jennifer ha un talento nel vedere e percepire le cose prima che accadano - ha detto il cantante - prima di tirar fuori un'idea, lei l'ha già visualizzata mille volte. E se qualcuno le dice che questa potrebbe non essere l'idea migliore, lei risponde: 'Non la vedi ancora' e nove volte su dieci, è un successo".