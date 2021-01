Ben Affleck: “Jennifer Lopez vittima di commenti sessisti e razzisti"

L’attore ha ricordato con amarezza il comportamento inaccettabile di parte della stampa e di tante persone mentre lui e JLo erano fidanzati. Le accuse di cui ha parlato riguardano sessismo e razzismo

Ben Affleck si è scagliato contro chi ha adottato un comportamento inaccettabile nei confronti di Jennifer Lopez quando i due stavano assieme. Ospite del podcast di Hollywood Reporter Awards Chatter, l’attore ha ricordato con amarezza i commenti sessisti e razzisti contro la cantante e attrice all’epoca della loro relazione sentimentale. Commenti cattivi e molto gravi che sarebbero stati rivolti contro a JLo da parte della stampa e da tante, tantissime persone. Parole che, come ha sottolineato Ben Affleck parlando con l'intervistatore, oggi determinerebbero il licenziamento di chi ne è autore. "Sono state scritte cose talmente orribili sul conto di Jennifer Lopez che se le scrivessi tu verresti licenziato in un batter d'occhio", così l'attore si è espresso ai microfoni di Hollywood Reporter Awards Chatter.

Commenti sessisti e razzisti contro Jennifer Lopez approfondimento Jennifer Lopez: è uscito il video del singolo In The Morning Dal 2002 al 2004 Ben Affleck e Jennifer Lopez sono stati fidanzati. Ricordando la relazione avuta con lei, Ben Affleck ha puntato il dito contro i media. E ha spiegato ai microfoni del podcast Hollywood Reporter Awards Chatter quanto difficile possa essere avere una relazione chiacchierata e presa di mira da tutti come in effetti è stata la loro.

"Le persone sono state talmente cattive con lei, sessiste, razziste… Sono state scritte cose terribili sul suo conto”, ha dichiarato l’attore.



"Solo oggi JLo ha il rispetto che si merita"

approfondimento Jennifer Lopez: nuovo look per la pop star Ben Affleck ha poi affermato che solo oggi l’ex partner ha il rispetto che si merita. Rispetto che si è dovuta guadagnare con una fatica a dir poco enorme, inanellando anni e anni di serio lavoro. “Solo adesso Jennifer Lopez viene celebrata e rispettata per il lavoro che ha fatto, specialmente se si pensa al luogo da cui proviene e si considera tutto quello che ha realizzato. Così come dovrebbe essere! Quando provieni dal Bronx, credo che tu abbia più possibilità di diventare come Sonia Sotomayor (Giudice della Corte Suprema) che Jennifer Lopez", ha affermato Affleck durante l'intervista.



Ben Affleck e i "problemi" con la stampa approfondimento Ben Affleck ha perso molti chili: ecco come è cambiato l'attore Ben Affleck ha avuto numerosi "problemi" con i tabloid, accusati dall’attore di tartassarlo e di non rispettarne la privacy. Pare che l’attenzione morbosa della stampa - e il conseguente continuo assalto dei paparazzi - abbiano messo a dura prova la pazienza del divo.

Tuttavia si è dichiarato consapevole del fatto che anche questo fa parte del successo, quindi del business.

"C'è sempre una storia del mese e io che frequentavo Jennifer Lopez è diventata la storia perfetta per i tabloid in anni in cui questo tipo di business è cresciuto enormemente. Ancora adesso qualcuno mi dice: Ti ho visto nelle foto sui giornali! E io rispondo: Sì, sono uscito per buttare la spazzatura, non ero lì apposta per farmi fotografare. È come se si credesse che, se una celebrità esce di casa, lo stia facendo sperando di essere talmente fortunato da finire in sesta pagina del Daily Mail. Assurdo!”, ha continuato l’attore durante l’intervista all'Hollywood Reporter Awards Chatter.