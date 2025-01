The White Lotus, la serie tv rinnovata per una quarta stagione

Dovrebbe iniziare la produzione nel 2026. Non è ancora noto dove si svolgeranno i nuovi episodi, né se qualche membro del cast tornerà. Il rinnovo arriva poche settimane prima della première della terza stagione

HBO ha annunciato la quarta stagione della serie tv The White Lotus, che dovrebbe iniziare la produzione nel 2026. Non è ancora noto dove si svolgeranno i nuovi episodi, né se qualche membro del cast tornerà. Intanto, il creatore e showrunner Mike White ha condiviso le proprie idee con Casey Bloys. Il rinnovo arriva poche settimane prima della première della terza stagione della commedia drammatica vincitrice dell’Emmy, che seguirà in Tailandia le avventure dei protagonisti.