Emmy Awards, Jennifer Coolidge: “Grazie ai gay cattivi di White Lotus”

Emmy Awards 2024, le pagelle ai look sul red carpet. FOTO

Le star si scatenano col colore sul tappeto rosso della 75esima edizione dei premi della tv che quest'anno si sono fatti attendere a causa degli scioperi a Hollywood. Nessuna grande tendenza emerge dalla parata di stelle del piccolo schermo ma solo tanta gioia per gli occhi. Per molti la moda è una questione sartoriale e i più attenti indossano custom dress, abiti realizzati solo per loro. Splendida Suki Waterhouse (col pancione) e Simona Tabasco con la gonna a ruota A cura di Vittoria Romagnuolo

Katherine Heigl si è riunita eccezionalmente ai compagni d'avventura di Grey's Anatomy in occasione dei settantacinquesimi Emmy Awards che si sono svolti quattro mesi dopo la data fissata nel 2023 a causa degli scioperi di Hollywood. L'attrice statunitense non ha resistito al fascino del rosso, tonalità di gran tendenza sui red carpet di questa stagione, e ha scelto una creazione su misura di Reem Acra con scollatura a cuore caratterizzata da un design a petali. I gioielli sono in diamanti, di Rahaminov Diamonds. Lo styling di Deborah Watson. Voto: 6.5

Hannah Waddingham, nominata anche quest'anno per Ted Lasso, non ha mancato di offrire ai suoi fan un altro look in stile Old Hollywood. La travolgente star britannica ha scelto un dress a sirena di Marchesa con scollo all'americana, interamente ricamato con perline, e con la coda decorata con tulle. Il colore? Un irresistibile verde salvia. Voto: 7