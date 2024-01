Emmy Awards 2024, Succession e The Bear vincono 6 statuette

Succession è stata la serie drammatica più premiata con sei statuette. Trionfo anche per The Bear e per Beef - Lo Scontro. Elton John è divenuto il diciannovesimo artista EGOT, acronimo che indica i quattro grandi premi del mondo dello spettacolo. Ecco tutti i vincitori della 75esima edizione degli Emmy Awards

emmy awards 2024, tutti i vincitori

Nuovo trionfo per Succession (tutte le stagioni sono disponibili su Sky e in streaming su NOW) dopo la scintillante serata ai Golden Globe. La serie tv ha portato a casa ben sei statuette: Miglior serie drammatica, Miglior attore protagonista in una serie drammatica grazie all’interpretazione di Kieran Culkin, Miglior attrice protagonista in una serie drammatica per Sarah Snook, Miglior attore non protagonista in una serie drammatica con Matthew Macfadyen, Miglior regia per una serie drammatica e Miglior sceneggiatura per una serie drammatica per il terzo episodio della quarta stagione.

Per quanto riguarda il mondo delle serie comiche, a conquistare il maggior numero di riconoscimenti è stata The Bear con Jeremy Allen White che ha trionfato nella categoria Miglior attore protagonista in una serie comica. Elton John è invece divenuto il diciannovesimo artista della storia a completare l’EGOT. Il cantautore britannico ha impiegato trentasette anni, tanti passati dalla vittoria del suo primo Grammy Awards nel 1987.

Record in negativo per Better Call Saul. La serie tv ha aumentato il suo record come la produzione più nominata a non aver mai vinto con cinquantatré nomination. Da segnalare anche le cinque statuette per Beef e le due per Last Week Tonight with John Oliver. RuPaul’s Drag Race ha vinto come Miglior reality competitivo.

Purtroppo nulla da fare per Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, entrambe nominate nella categoria Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica per i ruoli di Valentina e Lucia nella serie tv The White Lotus.