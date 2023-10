Elton John vende casa di Atlanta: "Dopo tour d'addio non mi serve più"

Il musicista inglese mette in vendita il suo meraviglioso appartamento tutto in vetro, situato in uno splendido grattacielo di Atlanta, in Georgia. Elton John ha riferito in un'intervista a The Wall Street Journal che sta vendendo l'appartamento dopo 30 anni perché non ha più bisogno di una base negli Stati Uniti, ora che ha completato il suo tour d'addio

Elton John ha messo in vendita la sua abitazione ad Atlanta, in Georgia.

Il suo meraviglioso appartamento tutto in vetro, situato in uno splendido grattacielo di Atlanta, è ora sul mercato.

Il musicista inglese ha riferito in un'intervista a The Wall Street Journal che sta vendendo l'appartamento dopo 30 anni perché non ha più bisogno di una base negli Stati Uniti, ora che ha completato il suo tour d'addio.

Lui, il marito David Furnish e i loro due figli hanno la loro residenza principale in una tenuta a Windsor, in Inghilterra, a pochi chilometri da Londra.

Il grande appartamento ad Atlanta è in vendita presso Sotheby’s International Realty a un prezzo di 4,995,000 dollari.

Con un panorama mozzafiato, rifiniture di pregio in legno e vetro, nuance principalmente viranti sul bianco, l'abitazione di Elton John è a dir poco extralusso. Si trova al 36esimo piano di un grattacielo, presenta quattro camere da letto e sette bagni. Dispone di oltre 1200 metri quadri di spazio abitativo.

“Ogni stanza è stata meticolosamente progettata per mostrare una delle collezioni fotografiche più grandi e apprezzate al mondo”, si legge su Vanity Fair.

All'interno si trova una sala da pranzo a due piani e un ampio soggiorno, così grande da poter “ospitare comodamente due aree salotto e un pianoforte a coda”, prosegue VF.



Potete guardare il video che mostra il tour completo dell’appartamento di Elton John ad Atlanta nella clip che trovate in fondo a questo articolo.