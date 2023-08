Elton John, notte in ospedale dopo una caduta nella sua villa a Nizza

L’artista ha passato la notte nel nosocomio Principessa Grace a Monaco. Un portavoce ha fatto sapere che il cantante si è recato in ospedale “per precauzione” a seguito di “una caduta ieri nella sua casa nel sud della Francia”. Dopo i controlli, “è stato subito dimesso in mattinata e adesso è tornato a casa in buona salute”

Elton John ha passato la notte in ospedale, dopo una caduta avvenuta nella sua villa a Nizza. Il cantante, secondo quanto riportato dalla BBC , è stato curato nel reparto di ortopedia dell’ospedale Principessa Grace a Monaco: avrebbe riportato lievi ferite. Un portavoce dell’artista ha confermato all’emittente britannica che Elton John è andato “presso l’ospedale per precauzione” a seguito di “una caduta ieri nella sua casa nel sud della Francia”. Dopo i controlli, “è stato subito dimesso in mattinata e adesso è tornato a casa in buona salute”. Il musicista sta trascorrendo l'estate nella residenza balneare francese con il marito David Furnish e i due figli adottati dalla coppia.

L’ultimo tour concluso a luglio

Elton John ha concluso lo scorso mese il Farewell Yellow Brick Road Tour, annunciato come l'ultima serie di concerti dal vivo dell'artista. “È stata la mia linfa vitale suonare per voi ragazzi, siete stati magnifici”, ha detto il cantante in occasione dell’ultima tappa svoltasi a Stoccolma sabato 8 luglio. “Ho avuto una carriera meravigliosa, oltre ogni immaginazione”, ha detto alla folla prima di cantare e suonare l’ultimo brano. “Cinquant’anni di gioia pura nel fare musica. Quanto sono fortunato? Ma non sarei seduto qui a parlare con voi se non fosse per voi. Avete comprato i singoli, i CD, gli album, le cassette… Ma soprattutto, avete comprato i biglietti per i concerti. Sapete quanto mi piace suonare dal vivo. È stata la mia linfa vitale suonare per voi ragazzi. Siete stati magnifici”.