Emmy Awards 2024, la guida completa alla cerimonia di premiazione

L’appuntamento con la 75° edizione degli Emmy Awards è per la notte tra lunedì 15 e martedì 16 gennaio su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Il pre-show, in partenza all’1.00, anticiperà la cerimonia di premiazione in programma dalle 2.00. La guida completa alla serata: dagli ospiti alle serie tv da non perdere

La cerimonia degli Emmy Awards 2024 potrà essere seguita nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 gennaio su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Il pre-show, in programma all’1.00, aprirà la cerimonia conducendo poi all’attesissima premiazione, con traduzione simultanea (ma disponibile anche nella versione originale), in onda a partire dalle 2.00. Ecco la guida completa per una delle notti più scintillanti di Hollywood. Nati nel 1949, (la prima edizione si svolse il 25 gennaio , all'Hollywood Athletic Club di Los Angeles) Gli Emmy Awards sono ritenuti l'equivalente del premio Oscar per il cinema, dei Grammy Awards per la musica e dei Tony Awards per il teatro. Gli artisti che nel corso della loro carriera riescono a ottenere un riconoscimento in tutte e quattro le premiazioni possono fregiarsi del prestigioso acronimo EGOT, coniaro dal giornalista Philip Michael Thomas

EMMY AWARDS, LA GUIDA COMPLETA EMMY AWARDS 2024, QUANDO VA IN ONDA LA CERIMONIA Mancano ormai pochissime ore all’inizio della 75esima edizione degli Emmy Awards. Anche quest’anno il Microsoft Theater di Los Angeles ospiterà la cerimonia di premiazione che vedrà presenti alcune delle stelle più amate e di successo del mondo delle serie tv e non solo. Inizialmente l’evento avrebbe dovuto tenersi a settembre 2023, ma lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori ne ha comportato lo slittamento. EMMY AWARDS 2024, CHI CONDUCE La conduzione della serata sarà affidata ad Anthony Anderson, per la prima volta in questo ruolo agli Emmy Awards 2024. L’attore e presentatore succederà a Kenan Thompson, al timone dell’edizione 2023. Nel corso degli anni tantissimi attori si sono avvicendati alla conduzione della cerimonia, tra i quali Ed Sullivan, Fred Astaire, Bruce Willis, Angela Lansbury e Neil Patrick Harris. Al momento il primato delle conduzioni spetta a Johnny Carson con ben quattro edizioni. EMMY AWARDS 2024, CHI SONO GLI OSPITI Nel corso della serata tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo saliranno sul palco del Microsoft Theater per consegnare le ambite statuette. Al momento sono stati annunciati Jason Bateman, Quinta Brunson, Stephen Colbert, Jon Cryer, Jodie Foster, Marla Gibbs, Jon Hamm, Taraji P. Henson, Rob Mcelhenney, Jenna Ortega, Pedro Pascal e Hannah Waddingham. Vedremo poi Christina Applegate, Carol Burnett, Peter Dinklage, Coleman Domingo, Tom Hiddleston, Natasha Lyonne, Ke Huy Quan e Tracee Ellis Ross. EMMY AWARDS 2024, QUALI SERIE TV SONO CANDIDATE Succession è la serie tv più nominata di quest’anno con ben ventisette nomination, suddivise tra quattordici agli Emmy Awards e tredici ai Creative Arts Emmy Awards. Al secondo posto troviamo The White Lotus che in totale ha collezionato ventiquattro candidature portando a casa già otto statuette ai Creative Arts Emmy Awards. Tra le serie più nominate che si contenderanno i premi agli Emmy Awards anche Beef e Ted Lasso. Uno dei premi più prestigiosi è sicuramente quello per la Miglior serie drammatica che vede in lizza Andor, Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, The Last of Us, Succession, The White Lotus e Yellowjackets. approfondimento Emmy Awards, la cerimonia in diretta su Sky e NOW

EMMY AWARDS 2024, DOVE VEDERE LE SERIE TV CANDIDATE Tra le serie più amate delle ultime stagioni televisive troviamo Succession, The Last of Us, The White Lotus e House of the Dragon, tutte disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. EMMY AWARDS 2024, LE REUNION DEI CAST DELLE SERIE TV Nel corso della serata assisteremo anche numerose riunioni dei protagonisti di alcune amate serie tv. Ecco gli attori annunciati: Sopranos: Lorraine Bracco e Michael Imperioli

Martin: Martin Lawrence, Tisha Campbell, Carl Anthony Payne II e Tichina Arnold

Ally McBeal: Calista Flockhart, Greg Germann, Peter MacNicol e Gill Bellows

SNL Weekend Update: Tina Fey e Amy Poehler

American Horror Story: Connie Britton e Dylan McDermottGrey's Anatomy: Ellen Pompeo, Katherine Heigl, Justin Chambers, James Pickens Jr. e Chandra Wilson approfondimento Emmy Awards 2024, annunciati i primi presentatori