Emmy Awards 2024, annunciati i primi presentatori

Serie TV

Emmy Awards 2023, tutte le nomination delle serie disponibili su Sky

Fra le produzioni più nominate per la 75esima edizione dei Primetime Emmy Awards ci sono Succession, The Last Of Us e The White Lotus, serie disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Contando anche House Of The Dragon, in lizza come le altre per la categoria miglior serie drammatica, i quattro titoli Sky Exclusive hanno ricevuto circa 80 nomination. I vincitori il prossimo 18 settembre

Succession, The Last Of Us e The White Lotus, serie disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sono fra le produzioni più nominate per la 75esima edizione dei Primetime Emmy Awards, uno dei premi più importanti per la TV statunitense. Contando anche House Of The Dragon, i quattro titoli Sky Exclusive hanno ricevuto circa 80 nomination. Tutti sono in lizza per la categoria miglior serie drammatica. I vincitori saranno annunciati il prossimo 18 settembre

SUCCESSION – La stagione finale di Succession, la quarta, porta a casa ben 27 nomination. Tra queste ci sono quelle di Brian Cox, Kieran Culkin e Jeremy Strong come miglior attori protagonisti: è la prima volta che tre artisti della stessa serie competono insieme in questa categoria, come sottolinea anche Variety. In foto: Brian Cox