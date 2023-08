Emmy Awards rinviati a causa dello sciopero degli attori di Hollywood

Serie TV

Le candidature per gli Emmy 2023 sorridono all’Italia, con due attrici italiane in corsa per il premio come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica (la serie è la stessa: 'The White Lotus', seconda stagione). Ecco tutto quello che bisogna sapere su Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, le quali portano parecchio onore al proprio Paese

"È difficile descrivere quello che provo - ha scritto Sabrina Impacciatore sul suo profilo Instagram - Un’esplosione nel petto. Nella mia pancia. E immensa gratitudine. E Amore. Sempre di più, Amore. Questa è già una vittoria per me, la più grande! It’s hard to describe what I feel. An explosion in my chest, in my guts. And immense gratitude. And Love. More than ever, Love. This is already the biggest victory for me. THANK YOU Mike White"