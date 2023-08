Sciopero sceneggiatori Hollywood, trattativa in stallo con produttori

Sembra non aver portato ad alcun passo avanti l’incontro di venerdì 4 agosto fra i rappresentanti dell’associazione degli studios di Hollywood (AMPTP) e il sindacato degli sceneggiatori (WGA). Un tentativo di riavviare le negoziazioni molto atteso ma che secondo il comitato di negoziazione della WGA - citato da Hollywood Reporter - non ha prodotto "nessun accordo". Il faccia a faccia è stato il primo da quando migliaia di autori hanno incrociato le braccia oltre tre mesi fa per chiedere più tutele per le condizioni di lavoro, una maggiore trasparenza sui diritti d’autore, un numero minimo di sceneggiatori incaricati di vigilare sui propri copioni di serie televisive, un minimo di lavoro garantito per dieci settimane durante la fase di sviluppo di una serie e di altre tre per episodio una volta che il programma ha ricevuto luce verde e, ultimo ma non meno importante, una protezione dalla possibile minaccia dell’intelligenza artificiale.