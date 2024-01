Succession, all'asta l'outfit di Kieran Culkin

Kieran Culkin ha da poco trionfato ai Golden Globes (FOTO), proprio grazie all'interpretazione di Roman Roy in Succession. Ora, la notizia: uno degli iconici outfit del personaggio sarà messo all'asta da Heritage Auctions. Il ricavato della vendita, che si svolgerà il 13 gennaio, sarà devoluto in beneficenza.

Il completo all'asta

Kieran Culkin ha vinto il Golden Globe come Migliore attore in una serie televisiva drammatica, superando i colleghi di Succession Brian Cox e Jeremy Strong (FOTO), Dominic West di The Crown, Gary Oldman di Slow Horses e la star di The Last of Us Pedro Pascal. Fratello della star di Mamma ho perso l'aereo, Macaulay Culkin (FOTO), proverà a portarsi a casa anche un Emmy. Per ora, si gode il Globo d'oro e la partecipazione a un'iniziativa benefica. Tra gli oggetti che verranno battuti all'asta troviamo il completo casual indossato nell'episodio finale della quarta stagione di Succession. Così si legge sul sito della casa d'aste: "T-shirt per bambini Walmart di Kieran Culkin / Roman Roy e pantaloncini Old Navy della stagione 4, episodio 10: With Open Eyes". Il completo originale, in due pezzi, include dunque una t-shirt taglia XXL per bambini del marchio Wonder Nation (venduto da Walmart) e degli shorts in lino arancione con elastico e coulisse. L'outfit è stato indossato da Roman Roy (Kieran Culkin) dopo il crollo emotivo al funerale del padre (quando, secondo alcuni, regredisce a uno stato infantile correndo da sua madre alle Barbados).