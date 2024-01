Kieran Culkin vince il Golden Globe per Succession e schernisce Pascal

L'attore statunitense, fratello della star di “Mamma ho perso l’aereo”, si è portato a casa il premio come miglior attore nella serie televisiva di Hbo che ha trionfato (oltre al globo consegnato all’attore, ha vinto come miglior serie drammatica, migliore attrice - Sarah Snook - e miglior attore non protagonista, Matthew Macfadyen). Nel discorso, il vincitore ha raccontato un aneddoto sulla sua prima nomination. Ha poi scherzato con il collega Pedro Pascal, che ha battuto (era candidato nella stessa categoria)

Kieran Culkin ha vinto ai Golden Globe 2024 come miglior attore in una serie TV drammatica per il suo ruolo da chapeau nella serie televisiva Succession.

L'attore statunitense, fratello della star di Mamma ho perso l’aereo Macaulay Culkin, si è portato a casa il premio come miglior attore nella serie di Hbo che ha trionfato (oltre al globo consegnato all’attore, ha vinto come miglior serie drammatica, migliore attrice - Sarah Snook - e miglior attore non protagonista, Matthew Macfadyen).

Nel discorso di accettazione del premio, Kieran Culkin, 41 anni, ha raccontato un aneddoto sulla sua prima nomination. Ha poi scherzato con il collega Pedro Pascal, che ha battuto (era candidato nella stessa categoria) e con cui ha fatto un divertente siparietto improvvisato, ravvivando la cerimonia dei globi dorati e vincendo anche per la simpatia, almeno stando ai tantissimi commenti che elogiano Culkin in rete in queste ore e che lo incoronano a re della serata (a prescindere dal premio, s'intende). Il discorso del vincitore come best actor, infatti, è considerato quasi all’unanimità come uno dei momenti clou della cerimonia.