Nato nel 1980 a New York, l'attore ha mosso i primi passi negli spot pubblicitari per poi comparire in un cameo nell'horror La Notte di Halloween. Nel frattempo studia recitazione e frequenta la Balanchine's School of the American Ballet. A nove anni è al fianco di John Candy in Io e lo Zio Buck e negli anni ‘90 arriva il successo: Home Alone e Home Alone 2: Lost in New York, nel 1992. Partecipa anche al video Black and White di Michael Jackson