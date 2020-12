Mamma ho perso l'aereo, Catherine O'Hara rifà una scena del film

Catherine O'Hara: il video virale

A distanza di trent’anni dalla sua uscita, Catherine O’Hara ha reso omaggio al film reinterpretando una delle scene più celebri di sempre. L’attrice, classe 1954, ha condiviso un video su Tik Tok divenuto immediatamente virale sui social.

L’interprete di Kate ha regalato al pubblico l’iconico momento in cui la madre di Kevin realizza di essere in viaggio senza suo figlio per il secondo anno consecutivo. Il filmato, dalla durata di pochi secondi, ha immediatamente ottenuto un successo straordinario riportando il pubblico indietro di anni.