The White Lotus 3, Welcome to Derry e The Pitt: su Sky nel 2025

Tre attesissime serie HBO arriveranno in Italia il prossimo anno. In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Tre grandi serie HBO arriveranno su Sky nel 2025. Una di queste è già un grande successo ed è giunta alla sua terza stagione. Dopo le Hawaii e la Sicilia, The White Lotus, serie antologica creata e sceneggiata da Mike White, arriva in Thailandia per offrire uno sguardo satirico e divertente sulla morte, la religione e la spiritualità orientale.

The White Lotus 3 Nella clip che potete vedere in testa a questo articolo, appaiono alcuni degli attori del cast della nuova stagione: da Michelle Monaghan a Lisa e Walton Goggins, tutti protagonisti nel resort di lusso della catena che dà il nome alla serie. The White Lotus 3 sarà disponibile prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Le prime due stagioni hanno fatto incetta di premi, tra cui 15 Emmy e 2 Golden Globe.

Welcome to Derry Arriveranno sempre nel 2025 altre due serie al loro esordio. Welcome to Derry è tratta dal romanzo IT di Stephen King e pesca da tutte quelle parti della storia non ancora portate al cinema o in televisione dai due precedenti adattamenti (la miniserie due parti per la tv del 1990 e i due film di Andy Muschietti, It e It – Capitolo 2, del 2017 e 2019, andando ad approfondire la vasta mitologia intorno al mostruoso clown Pennywise. Prodotta da Warner Bros. Television, la serie è sviluppata per la televisione dai registi Andy Muschietti, che dirigerà quattro dei nove episodi, Barbara Muschietti (It, It – Capitolo 2) e Jason Fuchs (It – Capitolo , " Woman, Argylle). Nel cast figurano Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso e Bill Skarsgård. Potete vedere il promo nel video qui sotto.