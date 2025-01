Backstreet Boys, arriva il docu The Carters su Nick e Aaron Carter

La storia dei fratelli musicisti, tra “alti estremi e bassi tragici” della loro famiglia, arriverà verso la fine del 2025, come riporta in esclusiva il magazine americano Variety. Il docu, diretto da Soleil Moon Frye, è prodotto da See It Now Studios e Candle True Stories e sarà un progetto in due parti finalizzato a esplorare la complessa storia della famiglia, segnata da straordinarie conquiste e profonde tragedie. L’uscita è prevista per la fine del 2025 su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q)



Uscirà nei prossimi mesi un documentario intitolato The Carters e dedicato alla vita della famiglia di Nick Carter dei Backstreet Boys e di suo fratello Aaron, pop star scomparsa prematuramente nel 2022. La storia dei fratelli , tra “alti estremi e bassi tragici” della loro famiglia, arriverà verso la fine del 2025, come riporta in esclusiva il magazine americano Variety. Il docu, diretto da Soleil Moon Frye, è prodotto da See It Now Studios e Candle True Stories e sarà un progetto in due parti finalizzato a esplorare la complessa storia della famiglia, segnata da straordinarie conquiste e profonde tragedie. La famiglia Carter è nota al mondo per i suoi talenti musicali e la fama ottenuta da Nick Carter, membro dei Backstreet Boys, e da Aaron Carter, anch’egli famosa pop star (che è morta nel 2022). La loro storia sarà al centro di un emozionante documentario che verrà narrato dal punto di vista di Angel Carter Conrad, la sorella gemella del compianto Aaron, e offrirà uno sguardo intimo e personale sulla vita dei fratelli Carter.



Un racconto “triste ma illuminante” The Carters promette di essere un racconto “triste ma illuminante”, arricchito da interviste inedite con amici di famiglia, tra cui Melissa Joan Hart e Scout Willis, e filmati casalinghi mai visti prima. L’uscita è prevista per la fine del 2025 su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q). “Questo documentario è un atto d’amore per la mia famiglia,” ha dichiarato Angel Conrad in un comunicato. “Condividendo la nostra vera storia, plasmata da perdita, resilienza e guarigione, spero di onorare il nostro percorso e trasformare il passato in un messaggio di speranza e ispirazione per chiunque affronti sfide simili.”

Secondo quanto anticipato in esclusiva a Variety, The Carters offrirà uno spaccato delle vite di Nick e Aaron, che, nonostante il loro straordinario talento e il successo, hanno dovuto affrontare lotte personali e familiari, tra cui problemi di salute mentale, dipendenze e una dolorosa negligenza da parte di chi avrebbe dovuto proteggerli.

La morte prematura di 3 dei 5 figli Carter e del padre Il documentario approfondirà le intricate dinamiche familiari che hanno portato alla morte prematura di tre dei cinque figli Carter e del loro padre. La narrazione inizierà dall’infanzia dei fratelli, mostrando il precoce e innegabile talento musicale di Nick e Aaron attraverso filmati casalinghi. Tuttavia, il successo e la fama sono stati spesso accompagnati da rivalità, gelosie e sfruttamento, specialmente da parte dei genitori, cosa che emergerà dal documentario, secondo le anticipazioni. La famiglia Carter ha subito gravi perdite nel corso degli anni. Leslie, sorella di Nick e Angel, è deceduta per un’overdose nel 2012. Il padre, Bob Carter, è morto per un attacco di cuore nel 2017. Aaron è morto nel 2022 per un annegamento accidentale, e la loro sorella Bobbie Jean è scomparsa nel 2023 a causa di un’altra overdose accidentale. A ciò si aggiungono le accuse di cattiva condotta sessuale mosse contro Nick Carter, che il cantante ha sempre negato.

“Il coraggio di Angel di raccontare della sua famiglia” “Mi sento moralmente responsabile di creare uno spazio sicuro per gli altri affinché possano condividere le proprie verità,” ha dichiarato Soleil Moon Frye, già regista del documentario Kid 90 nel 2021. “Il coraggio di Angel nel raccontare il percorso della sua famiglia, tra problemi di salute mentale, dipendenze, dolore, perdite insopportabili e, al centro di tutto, amore, è una testimonianza profonda di chi lei sia. La sua missione è comprendere come trasformare il dolore e la sofferenza in una luce che può guarire anche le parti più spezzate di noi stessi. Questo film, speriamo, aiuterà altri a capire che, attraverso il dolore e il trauma vissuti dalla famiglia di Angel, possono emergere cambiamenti significativi.”

Un docu che “entra nei segreti di una famiglia”

La presidente di See It Now Studios, Susan Zirinsky, ha dichiarato quanto segue: “Entrare nei segreti di una famiglia dove nessuno vede il tuo dolore è stata una missione per Angel, che ha voluto parlare della fama, delle aspettative, delle dipendenze e, al cuore di tutto, dei cruciali problemi di salute mentale.”

The Carters è prodotto esecutivamente da James Goldston, Steven Baker, Cynthia Childs e Soleil Moon Frye, con la supervisione di Susan Zirinsky e Terence Wrong per See It Now Studios. Aysu Saliba e Cara Tortora completano il team come produttrici supervisore.