Backstreet Boys, Nick Carter: “Tra due mesi uscirà il mio nuovo album”

Oltre alla carriera con i Backstreet Boys, nel corso degli anni Nick Carter ha coltivato alcuni progetti solisti pubblicando quattro album: Now or Never, I’m Taking Off, All American e Nick e Knight in collaborazione con Jordan Knight. Tra i suoi brani più noti troviamo Help Me, I Got You, Just One Kiss e Superman.

